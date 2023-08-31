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بعد جدل انتقاله للدوري السعودي.. رسالة من صلاح عبدالله لمحمد صلاح

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الشارقة - اميمة ياسر - وجه الفنان الكبير صلاح عبدالله، رسالة إلى نجم منتخب مصر ولاعب نادي الإنجليزي، محمد صلاح، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول انتقال إلى الدوري السعودي.

ونشر صلاح عبدالله صورة معدلة بأحد برامج تعديل الصور، عبر حسابه على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة صلاح، وعلق: "فين ما تروح احنا معاك، يا روح الروح احنا وراك، شوف مصلحتك شوفها براحتك، بس ياريت تفضل هناك ولاهه يا مو؟ إيه رأيكم".

وانهى تعليقه قائلًا: "ملحوظة الصورة متركبة حد شاطر بعتهالي".

ووفقاً لصحيفة "تليجراف" بات محمد صلاح مطلوب من قبل قادة الدوري السعودي للمحترفين، الذين وقعوا مع كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال فترة الانتقالات، ومن المفهوم أنهم أعدوا عرضاً بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات فيما يمكن أن تكون صفقة انتقال قياسية في الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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