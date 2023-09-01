شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستفسر عن جاهزية استاد القاهرة لاستقبال معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو منتخب مصر من هيئة استاد القاهرة عن جاهزية الاستاد الدولي لاستقبال معسكر المنتخب بعد المقبل، والمقرر إقامته في أكتوبر القادم، استعدادا لبداية مشوار التصفيات الأفريقية.

وتعذر إقامة معسكر المنتخب المقبل في سبتمبر عن استاد القاهرة لوجود إصلاحات خاصة بالملعب الرئيسي والمدرجات، استعدادا للموسم الجديد.

وتقرر إقامة ودية المنتخب الوطنى أمام تونس المقرر لها 12 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأنهى محمد غرابة، مدير المنتخب، ومعه مينا سامح وعلى محمد على إداريا المنتخب الترتيبات الخاصة بمعسكر الفراعنة والذي ينطلق يوم 4 حتى 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الرابعة، بعد مواجهة غينيا اليوم بالتصفيات الأفريقية، برصيد 12 نقطة ويليه منتخب غينيا بـ9 نقاط، ثم مالاوى وإثيوبيا برصيد 4 نقاط لكل منهما، وتأهل المنتخب المصرى إلى النهائيات بشكل رسمي.