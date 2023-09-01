شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يضم لاعب المقاولون العرب 3 مواسم فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أحمد خالد، لاعب المقاولون العرب، على عقود انتقاله إلى نادي لافيينا لمدة 3 مواسم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في حضور مدير أعماله سمير الحاوي.

من ناحية أخرى، تلقى نادي المقاولون العرب خطابات رسمية باستدعاء خمسة لاعبين للانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية المقبلة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ورحب الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة شوقي غريب بانضمام الخماسي للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية ومغادرة معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

وتلقى نادي المقاولون إخطارا من اتحاد الكرة المصري لضم الثلاثي محمد سيد سيحا و العربي بدر وأحمد فوزي للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي يوم 4 سبتمبر بالعين السخنة والذي يتخلله مباراتين أمام روسيا يوم 7 و 11 سبتمبر ضمن برنامح اداعداد لاولمبياد باريس 2024.

كما تلقى المقاولون خطابا رسميا من الاتحاد الأوغندي لضم جوزيف أوشايا للانضمام لمنتخب اوغندا في الأجندة الدولية، كما تلقى نادي المقاولون خطابا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لانضمام محمود وادي لمنتخب فلسطين خلال الأجندة الدولية.

ومن جانبه، هنأ شوقي غريب المدير الفني اللاعبين باختيارهم لتمثيل منتخبات بلادهم متمنيا لهم التوفيق في المباريات التي سيلعبوها سواء كانت رسمية أو ودية.