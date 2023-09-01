شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يعلن انطلاق معسكرين لمواليد 2007 و2008 بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة معسكرين مغلقين لفرق القطاع مواليد 2007 و 2008، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال يوسف إن هذا الأمر يأتي وفقًا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل شكل وتهيئة الأجواء لهم استعدادا للموسم الجديد.

وأكد إسماعيل يوسف أن المعسكرات الخاصة بفرق 2007 و2008 ستنطلق غدا الجمعة ولمدة خمسة أيام، داخل محافظة الإسماعيلية. وأضاف أن المعسكر يتخلله خوض مباريات ودية في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.