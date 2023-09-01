شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 31/ 8/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 31/ 8/ 2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، عودة إمام وأكرم وكريم لمعسكر الأهلى بعد الخضوع لفحوصات لدى الخبير النمساوى.

يقترب البرتغالي فيتور بيريرا من تشكيل لجنة الحكام الجديدة وفقا للبنود التسعة الحاكمة لتشكيل اللجنة والتي يكشفها الخليج 365 وجاء في مقدمتها أن تتكون لجنة الحكام الرئيسية من رئيس واحد ونائب واحد للرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، علما بأنه لا يجوز وجود رابط لأي عضو من أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بأي ناد لكرة القدم أو دوري أو أي هيئة كرة قدم. الخليج 365 يكشف البنود التسعة الحاكمة لتشكيل لجنة الحكام.. مستند

أوسوريو يبعد لاعبى الزمالك عن أجواء الانتخابات قبل بدء الموسم الجديد

شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

مصر تتسلم علم تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2025