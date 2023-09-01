شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب السلة يفوز على تايلاند واليابان بكأس العالم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب شباب السلة تحت 18 سنة فى الفوز على كل من تايلاند واليابان فى منافسات بطولة كأس العالم 3x3 والتى تقام بالمجر. وتغلب المنتخب على تايلاند فى المباراة الأولى بنتيجة 7/16، بينما فاز على اليابان فى ثانى مباراة بنتيجة 21/19.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد طارق خيرى، فؤاد سعد، بهاء الدين رمضان، محمد وائل بدر، ويقودهم فنيا ياسر أبو الفتوح.

كما فاز منتخب ناشئات السلة تحت 18 سنة فى أول ايام بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر، حيث تغلب على تشيلى ولاتفيا.

وتغلب منتخب ناشئات السلة على تشيلى بنتيجة 21/11 وعلى لاتفيا بنتيجة 21 /8، ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب مع تايلاند واليابان بعد قليل فى نفس البطولة.

وتضم قائمة اللاعبات فريدة طارق، نيفين بهاء، ملك شادى، وهنا عبد العال، ويقود الجهاز الفني أحمد جمعة مدربا.