شكرا لقرائتكم خبر عن الموريتاني أحمد سالم يوقع لفريق لاڤيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي فى التعاقد مع الموريتاني أحمد سالم لاعب الوسط المهاجم قادما من نادى الهلال الليبى فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. وحضر التوقيع وائل حبيب المدير الرياضى للنادى ووائل الخربتاوى وكيل اللاعب.

كما قع أحمد خالد، لاعب المقاولون العرب، على عقود انتقاله إلى نادي لافيينا لمدة 3 مواسم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في حضور مدير أعماله سمير الحاوي.

فى سياق مختلف ينتظر مسئولو اتحاد الكرة، الموافقات الأمنية لتحديد ملاعب مباريات دورى المحترفين "القسم الثانى أ" بين الأندية التى أقيمت سحب قرعته فى اتحاد الكرة.

واستقرت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على موعد انطلاق دورى المحترفين موسم 2023/ 2024، بعد سحب قرعة المباريات اليوم فى مقر الاتحاد.

واتفقت لجنة المسابقات على انطلاق دورى المحترفين نهاية سبتمبر المقبل أو أول أكتوبر، وسيتم الإعلان عن الموعد النهائى بعد الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالملاعب.