شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/ 8/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/ 8/ 2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، رمضان صبحى: هدف بيراميدز الفوز بأبطال أفريقيا والمشاركة فى مونديال الأندية.
قال رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ، أن هدفنا في البطولات التى نشارك أو ننافس بها في الفترة المقبلة، سواء بطولة محلية كأس مصر أو الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، هو الحصول علي اللقب .
طبيب الأهلى يكشف حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور بعد العرض على الخبير النمساوى
قال تامر أبو العينين، طبيب الأهلي إن الثلاثي؛ أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
حصد اللاعب أنس محمود حسين، الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفنى رجال تحت 9 سنوات، المقامة فى نادى مدينة نصر الرياضى.
نشرت صفحة النادي الاهلي الرسمية عبر فيس بوك ، صوراً لقميص الفريق الإحتياطي الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق قريباً، وقالت الصفحة : القميص الاحتياطي الجديد.
أعلن النادي الأهلي عودة ثلاثي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور،لمعسكر الفريق في النمسا بعد الخضوع لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.
يقترب البرتغالي فيتور بيريرا من تشكيل لجنة الحكام الجديدة وفقا للبنود التسعة الحاكمة لتشكيل اللجنة والتي يكشفها الخليج 365 وجاء في مقدمتها أن تتكون لجنة الحكام الرئيسية من رئيس واحد ونائب واحد للرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، علما بأنه لا يجوز وجود رابط لأي عضو من أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بأي ناد لكرة القدم أو دوري أو أي هيئة كرة قدم.
أوسوريو يبعد لاعبى الزمالك عن أجواء الانتخابات قبل بدء الموسم الجديد
شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.
مران الأهلى الصباحى فى النمسا.. محاضرة كولر.. فقرة بدنية.. وتدريبات للحراس
خاض فريق الأهلي مرانا صباحيا اليوم ؛ الخميس ؛ بمعسكره الخارجي وتدرب الفريق على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.
مصر تتسلم علم تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2025
فى حفل أسطورى أقيم على هامش بطولة العالم لرفع الأثقال بدبى اعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تسليم علم تنظيم البطولة القادمة عام 2025 إلى مصر التى فازت بتنظيمها.
أعلن مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جاهزيته لبدء فترة إعداد الموسم الجديد مع الفريق الأبيض والمقرر لها غدا الجمعة، وذلك من خلال صورة نشرها اللاعب عبر "أستورى إنستجرام" تكشف جاهزيته بنسبة 100 %.
ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لمعسكر سبتمبر
أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب التي تدخل معسكرا مغلقا لمواجهتي روسيا وديًا في معسكر سبتمبر المقبل.
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