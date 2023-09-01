أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/ 8/ 2023

قال رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ، أن هدفنا في البطولات التى نشارك أو ننافس بها في الفترة المقبلة، سواء بطولة محلية كأس مصر أو الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، هو الحصول علي اللقب .

طبيب الأهلى يكشف حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور بعد العرض على الخبير النمساوى قال تامر أبو العينين، طبيب الأهلي إن الثلاثي؛ أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، لاعبي الفريق خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة. حصد اللاعب أنس محمود حسين، الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفنى رجال تحت 9 سنوات، المقامة فى نادى مدينة نصر الرياضى. أنس محمود يحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفنى تحت 9 سنوات