أبو مكة يصل جدة مساء الغد على طائرة خاصة .. حسم صفقتي محمد صلاح و راموس

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة سعودية عن وصول محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة جدة غدا، تمهيدا للانضمام إلى صفوف فريق اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية: حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي.

أضافت الصحيفة: وسيصل اللاعب محمد صلاح، إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء غدا الجمعة.

وكان محمد نور، نجم فريق اتحاد جدة السابق، كشف في وقت سابق، حسم الفريق السعودي صفقتي محمد صلاح والإسباني راموس والإعلان عقب مواجهة الهلال غدا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "روشن".