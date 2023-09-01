شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات الخاصة بالناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003 للموسم الرياضي الجديد 2023 / 2024.

وفيما يلي مواعيد مباريات فريق الزمالك 2003 بالبطولة :

الجولة الأولي : الأحد 3 سبتمبر، الزمالك وبيراميدز.

الجولة الثانية : الأحد 10 سبتمبر، المقاولون والزمالك.

الجولة الثالثة : الأحد 17 سبتمبر، الإسماعيلي والزمالك.

الجولة الرابعة : الأحد 24 سبتمبر، الزمالك وسموحة.

الجولة الخامسة : الأحد 1 أكتوبر، بتروجت والزمالك.

الجولة السادسة : الأربعاء 4 أكتوبر، الزمالك وفاركو.

الجولة السابعة : الأحد 8 أكتوبر، الزمالك وطنطا.

الجولة الثامنة : الأحد 15 أكتوبر، طلائع الجيش والزمالك.

الجولة التاسعة : الأحد 22 أكتوبر، الزمالك وبلدية المحلة.

الجولة العاشرة : الأحد 29 أكتوبر، الجونة والزمالك.

الجولة الحادية عشرة : الأحد 5 نوفمبر، الزمالك والسد بأسوان.

الجولة الثانية عشرة : الأحد 12 نوفمبر، الاتحاد السكندري والزمالك.

الجولة الثالثة عشرة : الأحد 19 نوفمبر، الزمالك وإنبى.

الجولة الرابعة عشرة : الأحد 26 نوفمبر، المصري البورسعيدي والزمالك.

الجولة الخامسة عشرة : الأحد 3 ديسمبر، الزمالك والأهلي.

الجولة السادسة عشرة : الأحد 10 ديسمبر، غزل المحلة والزمالك.

الجولة السابعة عشرة : الأحد 17 ديسمبر، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

الجولة الثامنة عشرة : الأحد 24 ديسمبر، زد اف سي والزمالك.

الجولة التاسعة عشرة : الأحد 31 ديسمبر، الزمالك وفيوتشر.

الجولة العشرين : الأربعاء 10 يناير، القناة والزمالك.