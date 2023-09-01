شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تمديد استعارة كريم عرفات من فيوتشر لموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، تمديد استعارة كريم عرفات ظهير أيمن الفريق من فيوتشر لموسم جديد استعدادا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي عبر "فيس بوك": "كريم عرفات يغرد من جديد ويستكمل مشواره مع الإسماعيلي".

ورحب كريم عرفات بمسألة استمراره لموسم آخر رفقة الإسماعيلى، خاصة أنه شارك في معظم مباريات الدراويش الموسم الماضى وقدم أداء مميزا جعله أحد اللاعبين البارزين في الفريق والتي طالبت الجماهير باستمراره داخل القلعة الصفراء.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء.