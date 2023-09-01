شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يوافق على إعارة أحمد سمير للأهلي الليبى موسما بنية البيع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادي طلائع الجيش على إعارة لاعبه أحمد سمير لنادى أهلي بني غازى الليبي لمدة موسم، مع وجود بند في العقد يتيح للنادى الليبي شراء اللاعب نهائيا.

ووقع اللاعب على العقد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف على الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالنادى.

وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن، بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوئ الفريق.