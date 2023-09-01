شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: سوزا موافق على اللعب للأهلي بعد نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادى الأهلى عرض على كولر أكثر من سيرة ذاتية لمهاجمين ليحسم كولر هذا الملف ويكون صاحب القرار، كما أن الأهلى رفع المبلغ إلى أكثر من 3 ملايين دولار للتعاقد مع مهاجم.

وقال شوبير فى برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "معلومة مؤكدة سوزا موقع ومخلص ومتفق مع الأهلى، وعاوز يلعب للأهلى، فالأهلي معندوش مشكلة إنه ييجى نهاية ديسمبر ويناير، وكولر سيكون صاحب القرار".

وأضاف شوبير أن كولر عليه أن يختار بين المهاجمين المعروضين عليه، أو التعامل مع الأمر الواقع، وهو أنه سعيد بأداء صلاح محسن فى التدريبات بالنمسا، ومبسوط من مستواه.

واختتم شوبير أن كولر صاحب القرار فى النهاية سواء بانتظار سوزا فى يناير أو الاختيار من الأسماء المعروضة عليه.