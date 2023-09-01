شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات و25 مباراة شرط بيريرا لعضوية لجنة الحكام فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، شرطا فيمن يشغل معه عضوية اللجنة في اللائحة الجديدة، وهو قضاء أي حكم سابق سبعة سنوات على الأقل و25 مباراة لترشيحه لعضوية اللجنة.

ونصت المادة السادسة من لائحة الحكام الجديدة التي سلمها بيريرا لاتحاد الكرة على الآتي: "يجب أن يكون عضو لجنة الحكام الرئيسية قد أدار مباريات فيما لا يقل عن سبعة أعوام متتالية وبحد أدنى 25 مباراة كحكم ساحة، أو 50 مباراة كحكم مساعد سابق لأعلى فئة وطنية".

وطلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عقد جلسة عاجلة لمناقشة أسباب الاستقالات المتتالية في لجنة الحكام والاستقرار على الأسماء البديلة وحسم تشكيل اللجنة الجديد.

جاء ذلك بعد استقالة كل من توفيق السيد وأيمن دجيش ورحيلهما عن معاونة بيريرا في اللجنة، حيث تقدم السيد باستقالته الأسبوع الماضي بينما تقدم بها دجيش الثلاثاء الماضى.

وتعد أبرز الأسماء المرشحة للدخول مع بيريرا في لجنة الحكام هو جهاد جريشة وتامر دُري والسيد مراد بجانب محمد فاروق.

وأخطرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التي وضعها البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.