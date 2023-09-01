شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يمنح راحة لاعبى البنك الأهلى بعد انتهاء معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، راحة اليوم الجمعة للاعبي الفريق ، بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام ، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة و فاركو والاتحاد السكندري ، في أطار استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.