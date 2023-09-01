شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبدأ اليوم معسكره المغلق استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى اليوم الجمعة معسكره المغلق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم،حسبما حدد تامر مصطفى المدير الفنى للفريق البترولى.

ويخوض إنبى 4 وديات داخل المعسكر المغلق حيث يجهز تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى بخوض بمجموعة من اللقاءات الودية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز،رغبة منه فى الوقوف على جاهزية لاعبيه، والوصول بهم إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والفنية.

وكان الفريق البترولى قد خاض معسكره الأول بالإسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس، خاض خلالها مباراتان وديتان أمام الترام وسبورتنج .

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى مع الداخلية بهدف لمثله ودياً في المباراة التي جمعتهما عصر لأربعاء الماضى، في إطار استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد.

ودفع ميمى عبد الرازق، المدير الفني للداخلية، وتامر مصطفى المدير الفنى لإنبى بالعديد من اللاعبين فى المباراة الودية للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى قبل بداية الموسم الجديد.