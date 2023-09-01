شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة باريس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، علي فرج، نوران جوهر، ونور الشربيني، إلى الدور نصف النهائي ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز علي فرج على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-9.

فوز نور الشربيني على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 11-5, 11-8.

فوز نوران جوهر على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8, 11-4.

هزيمة طارق مؤمن أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 12-10, 11-8.

هزيمة مازن هشام أمام الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-4.