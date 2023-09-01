شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفنى رجال يشارك اليوم فى بطولة رومانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم الجمعة، المنتخب الوطني لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية والمقرر إقامتها بالعاصمة الرومانية "بوخارست" وذلك استعدادا لبطولة العالم .

ووصلت بعثة الفراعنة إلى رومانيا أول أمس استعدادًا لخوض البطولة الدولية والتي يشارك بها العديد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم.

ويمثل المنتخب الوطني في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

واضاف أمين ان منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي اعلي مستوي