شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تدريباته اليوم الجمعة أول سبتمبر استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة الطويلة التى منحها الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق للاعبين.

وأبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاعبى الأبيض بخضوعهم لقياس أوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية رغبة منه فى الاطمئنان على البرنامج الغذائي، الذى وضعه للاعبين ومدى الحالة الفنية والبدنية لهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد من الدورى الممتاز.

فى سياق مختلف شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

واتفق أوسوريو مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على إبعاد اللاعبين عن أجواء انتخابات نادى الزمالك المقرر فتح باب الترشح لها 4 سبتمبر المقبل وتستمر حتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

ويرغب أوسوريو فى حفاظ لاعبيه على كامل تركيزهم،استعدادا للموسم الجديد خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية،فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والدورى الممتاز وكأس مصر تحتاج من الجميع،كامل الجاهزية الذهنية والفنية والبدنية.