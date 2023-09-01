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بابا فاسيليو يمنح راحة للاعبى البنك الأهلى بعد انتهاء معسكر برج العرب

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القاهرة - سامية سيد -  

منح اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، راحة اليوم الجمعة للاعبي الفريق ، بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام ، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة و فاركو والاتحاد السكندري ، في أطار استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.

وتوجهت بعثة فريق البنك الأهلي، إلى الإسكندرية يوم 19 أغسطس الماضي ، حيث خاض الفريق معسكره المغلق للإعداد للموسم الجديد.

وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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