شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبدالمسيح: ياو أنور موقع على تعهد بالعودة والنقاز باق فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، الموقف الحالي للثنائى الأجنبي ياو أنور وحمدى النقاز من العودة لمصر من أجل المشاركة في التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة: "الموقف حاليا ما زال غير واضح، وتواصنا مع السفارة الغانية والتونسية من أجل تسهيل دخول الثنائى ياو أنور وحمدى النقاز وننتظر حل أزمة التأشيرة".

وتابع عضو مجلس إدارة الإسماعيلى: "ياو أنور حصل على كل المستحقات وموقع على تعهد بالعودة مرة أخرى بعد حل أزمة المستحقات، واللاعب سافر بعدما أنهى كل شيء ويتبقى فقط التأشيرة لاستكمال تعاقده معنا".

وأضاف محسن عبد المسيح: "أما التونسى حمدى النقاز فهو يرغب فى اللعب تحت قيادة إيهاب جلال واستعادة مستواه مرة أخرى، وننتظر عودته من أجل حل الأمور المادية معه".

ويعود فريق الإسماعيلى للتدريبات اليوم الخميس، بعد الراحة 24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون بعد الودية التى خاضها الفريق أمام إنبى وانتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف فى ثانى الوديات التى يجريها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق.

وفضل إيهاب جلال منح الفريق راحة بعد التدريبات القوية التى أجراها فى الفترة الأخيرة والتدريب صباحا ومساء لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من أجل تجهيزهم بشكل قوى للموسم الجديد.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.