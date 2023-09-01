شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى محترفى كرة اليد للرجال و مرتبط 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة ، مسابقة دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات .

وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كل من: الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور وطلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى، والجزيرة مع الترسانة، كما تقام أيضا نفس المواجهات على صعيد المرتبط 2006 .

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالسعودية.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط 2004,2005 والسيدات وناشئات 2006 .

و تقام الجولة الثانية للمحترفين الرجال الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى و العبور مع الزهور وسموحة مع الزمالك والشمس مع الطيران وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والترسانة مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلي .