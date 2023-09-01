شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السويس يستقبل وديتى المنتخب الأولمبى أمام روسيا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي على إقامة وديتى روسيا على استاد السويس بسبب انشغال استاد القاهرة بالإصلاحات وإقامة معسكر المنتخب الأول على استاد الدفاع الجوي، وتجهيز ملاعب الإسكندرية للموسم الجديد.

ووافق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على خوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل بإستاد السويس، ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وينتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والإعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهودا وفيرا فى التجهيز للتجربة الروسية، ضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي والمنسق الأمنى ومديرة العلاقات العامة بالاتحاد الروسي.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهم عمر فايد ومصطفى أشرف وبلال مظهر.