شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل التدريبات فى معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية بمعسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد ويشهد المعسكر فقرات متنوعة من التدريبات كما يحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني من وقت لأخر منعاً لإصابة اللاعبين خاصة وأن الفريق عاد للتدريبات عقب فترة راحة طويلة وصلت لـ21 يوماً عقب إنتهاء الموسم الماضي.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

على صعيد متصل، أكد الجهاز الطبي لفريق الأهلي جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة السوبر الأفريقي، المقرر لها 15 سبتمبر المقبل أمام إتحاد العاصمة الجزائري والتي ستُقام بمدينة الطائف السعودية.

وعانى ياسر إبراهيم من إصابة حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق قبل السفر لمعسكر النمسا الخارجي، حيث أجرى اللاعب جراحة في القدم"خُراج" قبل أن يشارك في التدريبات بمعسكر النمسا.

ووصلت بعثة الأهلي معسكر النمسا مساء الاثنين، لإقامة معسكر خارجي يستمر هناك حتى 6 سبتمبر المقبل.