شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون يعود لتدريبات الزمالك بعد فشل تسويقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم البنينى سامسون أكينيولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الأبيض بعد عدم تسويقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعدم تلقيه أى عروض للرحيل عن الفريق الأبيض.

وكان الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قد منح إدارة القلعة البيضاء الضوء الأخضر لتسويق اللاعب مؤكداً لهم عدم حاجته الفنية له فى الموسم الجديد، إلا أن إدارة الأبيض لم تجد عرض مناسب له وقاموا بقيده فى القائمة.

وأبلغ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لاعبى الأبيض بخضوعهم لقياس أوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية رغبة منه فى الاطمئنان على البرنامج الغذائى، الذى وضعه للاعبين ومدى الحالة الفنية والبدنية لهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد من الدورى الممتاز.

فى سياق مختلف شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

واتفق أوسوريو مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على إبعاد اللاعبين عن أجواء انتخابات نادى الزمالك المقرر فتح باب الترشح لها 4 سبتمبر المقبل وتستمر حتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

ويرغب أوسوريو فى حفاظ لاعبيه على كامل تركيزهم، استعدادا للموسم الجديد خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية، فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والدورى الممتاز وكأس مصر تحتاج من الجميع، كامل الجاهزية الذهنية والفنية والبدنية.