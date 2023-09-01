شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سعيد الجدى نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر عالمنا، منذ قليل، سعيد الجدى نجم نادى الزمالك السابق، بعد صراع طويل مع المرض.
ويعد سعيد الجدى هو أحد نجوم الجيل الذهبى للقلعة البيضاء فى فترة السبعينيات، وكان يعمل مدرباً بقطاع الناشئين بالزمالك منذ عدة أعوام، قبل تعرضة لوعكة صحية، ألزمته الفراش.
وحصل سعيد الجدى على لقب فدائى خط دفاع الزمالك فى الثمانينيات نظرا لروحه القتالية داخل المستطيل الأخضر وقدرته على إبطال خطورة مهاجمى الخصوم.
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