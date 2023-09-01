شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين فى منافسات نصف نهائى بطولة باريس للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان الثلاثى المصرى، على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، ونور الشربينى المصنفة الثانية، قد تأهلوا إلى الدور نصف النهائى.

ومن المقرر أن تلتقى نوران جوهر مع الأمريكية أماندا صبحى، فيما تواجه نور الشربينى منافستها الإنجليزية جورجينا كيندي.

وعلى الجانب الآخر فى منافسات الرجال يلتقى على فرج مع النيوزيلندى بول كول، فيما يواجه البيروفى دييجو إلياس نظيره الإنجليزى محمد الشوربجى.

وتقام البطولة فى ساحة عرض زجاجية بقصر Palais de Tokyo - أحد أكبر مراكز الفن المعاصر فى أوروبا - ستكون Paris Squash Alpine أول بطولة احترافية كبيرة للاسكواش تقام فى فرنسا منذ بطولة فرنسا المفتوحة 1994 للرجال.