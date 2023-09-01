شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقترب من استضافة ودية مصر والجزائر فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب الكويت من احتضان ودية منتخب مصر والجزائر فى أكتوبر، بناء على الاتفاق الذى تم بين الجانبين المصرى والجزائرى، والشركة المنظمة للمباراة.

وتلقى اتحاد الكرة عرضا من شركة تسويق عالمية لتنظيم مباراة ودية بين منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، ونظيره الجزائرى فى أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر مطلع فى اتحاد الكرة أن الاتحاد تلقى عرض الشركة بعدما حصل على موافقة المنتخب الجزائرى على خوض المباراة.

ويسعى البرتغالى روى فيتوريا لإنهاء مرحلة التصفيات بشكل يليق بالمنتخب الوطنى، من خلال مباراة إثيوبيا الرسمية وتونس الودية، حتى يتفرغ بعدها للتركيز على تصفيات كأس العالم.

كما اتفق مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم على ودية ثانية مع زامبيا خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث طلب البرتغالى روى فيتوريا توفير وديتين خلال هذا المعسكر، ويتواصل الجهاز الإدارى بالتنسيق مع اتحاد الكرة لخوض وديتين خلال تلك الفترة استعداداً لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتى بتصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.