شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه ألتينوردو التركى السبت فى ثالث ودياته بمعسكر أنطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ثالث مبارياته الودية فى معسكر تركيا مساء السبت، عندما يلتقى مع نظيره ألتينوردو إف كيه التركى على ملعب ماكو ستاديوم، بعدما وصل الفريق التركى إلى مدينة بوردور التى يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد قادما من مدينة إزمير.

المباراة ستقام فى الخامسة والنصف من مساء غد السبت على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية التى تشهد معسكر بيراميدز الإعدادى.

وسبق لبيراميدز تحقيق الفوز فى وديتيه الأولى والثانية على حساب ليماسول القبرصى بنتيجة 8 / 0 ، ثم فارساك أنطاليا بنتيجة 7 / 0.

من ناحية أخرى قال رمضان صبحى، لاعب نادى بيراميدز، إن هدفنا فى البطولات التى نشارك أو ننافس بها فى الفترة المقبلة، سواء بطولة محلية كأس مصر أو الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، هو الحصول على اللقب.

وتحدث رمضان صبحى، فى تصريحات لموقع بيراميدز: "كل بطولة سندخل ونشارك فيها هذا الموسم، سنحارب عليها من أجل التتويج بها، لكن في النهاية التوفيق بتاع ربنا، ونفسي أحقق بطولة أفريقيا مع نادي بيراميدز، وذلك سيكون مهما جدًا بالنسبة لي وبالنسبة للنادي".

وأضاف رمضان صبحي: "هدفنا الحصول على دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل الظهور بعدها والمشاركة في كأس العالم للأندية، وكل ذلك يحدث بالشغل والعمل، وليس بالكلام فقط".

وتابع : "الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وإدارة مميزة، وهناك حالة من التميز في كل القرارات، ينقص الفريق فقط تحقيق بطولة، ومن وجهة نظري النادي يستحق أن يكون في مكانة أفضل باللاعبين والإمكانيات الموجودة".