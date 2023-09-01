شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

حسم منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ثم مالاوى وإثيوبيا فى المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

تقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى السابعة مساء الجمعة 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا عبر شبكة قنوات بى إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم تحكيم جابونى لإدارة مباراة مصر وإثيوبيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون و ستيفن موتاسي مويو من الكونغو و ميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.