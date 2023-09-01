شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ فترة الإعداد الجديدة بتدريب صباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، صباح اليوم الجمعة، فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المران الأول صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجميع أعضاء الجهاز المعاون له، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجارى فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى يومى 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر فى تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية فى الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفنى والطبى قبل بدء فترة الإعداد.

وأبلغ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لاعبى الأبيض بخضوعهم لقياس أوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية، رغبة منه فى الاطمئنان على البرنامج الغذائى، الذى وضعه للاعبين ومدى الحالة الفنية والبدنية لهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد من الدورى الممتاز.