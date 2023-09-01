شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الساهر والجارحى يقتربان من الانضمام للتشكيل الجديد للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى أحمد الساهر وأحمد الجارحى من التواجد ضمن التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية بقيادة البرتغالى فيتور بيريرا فى الموسم الجديد، حيث سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد خلال الساعات المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة استقالة الثنائى توفيق السيد المسئول عن التعيينات وأيمن دجيش المسئول عن الحكام المساعدين من اللجنة، بينما تواجد الثنائى أحمد الساهر وأحمد الجارحى فى المعسكرات المقامة حاليا استعدادا للموسم الجديد.

من ناحية أخرى أخطرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم لـ"المستوى الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوى الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دورى القسم الثاني".

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.

وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.