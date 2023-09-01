شكرا لقرائتكم خبر عن المجد السكندرى يضم مصطفى شلبى 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مصطفى شلبى لاعب جمهورية شبين بدورى القسم الثانى، عقود انتقاله إلى نادى المجد السكندرى لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور عماد عبد المولي مدير الكورة بالنادي.

ويخوض فريق جمهورية شبين، بقيادة عصام شعبان اليوم الجمعة، مباراة ودية مع فريق فاركو استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

ويلتقى جمهورية شبين مع فاركو في البروفة قبل الأخيرة استعدادا لدورى المحترفين، وينهى مبارياته الودية بمواجهة الاتحاد السكندرى 2 سبتمبر الجارى.

ولعب جمهورية شبين 4 مباريات ودية أمام كل من فريق طلائع الأسطول وفريق الترسانة وإسكندرية للبترول.

وأسفرت قرعة دورى المحترفين عن مواجهة نارية لجمهورية شبين في بداية الدورى مع فريق غزل المحلة باستاد جمهورية شبين.

وكان مسئولو فريق جمهورية شبين نجح في التعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس، أبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.