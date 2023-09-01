شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك بالكونفيدرالية.. وانتظام الثلاثى الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة، فى حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق وجميع أعضاء الجهاز المعاون له.

وقام أوسوريو بتحية اللاعبين وطلب المدير الفنى من الجميع ضرورة التركيز والعمل بكل جدية والاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

كما شهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي التونسي حمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب عودتهم من بلادهم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وشارك الثلاثي حمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي في الفقرة التأهيلية والبدنية على هامش المران بصورة طبيعية.

عقب ذلك خاض حمزة المثلوثي التقسيمة الفنية الخفيفة مع باقي اللاعبين في حين واصل نداي وسامسون أداء تدريبات تأهيلية إضافية تحت إشراف الجهاز الفني لعلاج الإرهاق عقب عودتهما مؤخرا إلى القاهرة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.