شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب اليوم على فترتين فى معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى معسكره الإعدادى المقام حاليا فى النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، ويؤدى الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة فى تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا "الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة".

فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت النمسا "الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة".

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

على صعيد متصل ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بـ صلاح محسن مهاجم الفريق في هجوم المارد الأحمر خلال مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى المقرر لها 15 سبتمبر الجارى بالسعودية، حيث يرى المدرب السويسرى أن صلاح مكسب كبير للفريق على الصعيد الهجومي ويحتاج لفرصة كاملة من أجل تثبيت اقدامه مع الفريق وقيادة هجومه الموسم المقبل.

وأشاد السويسري مارسيل كولر بمستوى صلاح محسن، مؤكداً أن اللاعب سيكون له دور مهم في هجوم الأهلى خلال الفترة المقبلة، وتحدث كولر بشكل إيجابي للغاية عن صلاح محسن العائد للفريق من الإعارة بنادي سيراميكا ، وأوضح المدرب السويسري ان المستوى الذي قدمه صلاح محسن في فترة الإعارة كان سبباً في موافقته على عودته للفريق.

وطالب كولر صلاح محسن بالاجتهاد فى التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وأهمها التركيز أمام مرمى المنافس من أجل استغلال الفرص التي تُتاح له حتى يكون مؤهلاً لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل، ويعول كولر بشكل كبير على صلاح محسن كثيراً في قيادة هجوم الأهلي الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادى الخليج السعودى وشادى حسين لفريق زد وعدم ضم مهاجم أجنبي للفريق حتى الآن.