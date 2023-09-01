شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن "صفقة الأهلى العائدة للأضواء" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة صلاح محسن نجم النادى الاهلى بعيد ميلاده الـ "25" فهو من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية ، أنضم صلاح محسن إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الأسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.

وانضم صلاح محسن إلى الأهلى فى عام 2018 قادما من صفوف فريق إنبى في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 40 مليون جنيه وبعدها لعب على سبيل الإعارة مع فريق سموحة السكندرى قبل أن يعود مجددا إلى النادي الأهلي في موسم 2020-2021 ثم ينتقل إلى سيراميكاعلى سبيل الإعارة مطلع الموسم الماضي قبل أن يتقرر عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بداية من منافسات الموسم القادم 2023-2024

وكان صلاح محسن البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى المدير الفني السابق للأهلى من الدكة الحمراء على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، بعدما سجل أهدافاً مؤثرة على رأسها هدفه فى شباك الزمالك بالدوري الممتاز.

يرغب صلاح محسن فى الاستفادة من وجود كولر فى الأهلى، وهو صاحب قرار عودته من جديد للقلعة الحمراء، ليفتح صفحة التألق ويعود ليغرد بالقميص الأحمر.