شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن "صفقة الأهلى العائدة للأضواء" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ25 والان مع تفاصيل الخبر
وانضم صلاح محسن إلى الأهلى فى عام 2018 قادما من صفوف فريق إنبى في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 40 مليون جنيه وبعدها لعب على سبيل الإعارة مع فريق سموحة السكندرى قبل أن يعود مجددا إلى النادي الأهلي في موسم 2020-2021 ثم ينتقل إلى سيراميكاعلى سبيل الإعارة مطلع الموسم الماضي قبل أن يتقرر عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بداية من منافسات الموسم القادم 2023-2024
وكان صلاح محسن البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى المدير الفني السابق للأهلى من الدكة الحمراء على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، بعدما سجل أهدافاً مؤثرة على رأسها هدفه فى شباك الزمالك بالدوري الممتاز.
يرغب صلاح محسن فى الاستفادة من وجود كولر فى الأهلى، وهو صاحب قرار عودته من جديد للقلعة الحمراء، ليفتح صفحة التألق ويعود ليغرد بالقميص الأحمر.
وشارك صلاح محسن مع الأهلى فى 92 مباراة استطاع إحراز 17 هدفا بمختلف البطولات بواقع 5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا و10 أهداف في الدوري الممتاز وهدف وحيد في كأس السوبر المصري، ومثله في كأس السوبر الأفريقي.
وتوج صلاح محسن مع الأهلى بـ 7 بطولات بواقع بطولتين للدورى الممتاز ولقب وحيد لكأس مصر ومثله للسوبر المحلى إلى جانب الحصول على لقب دوري أبطال افريقيا مرة واحدة وكأس السوبر الافريقي مرتين وشارك مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين في قطر 2021 والامارات 2022 وحصد فيهم الأهلى على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز