شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه فيوتشر وديًا الثلاثاء استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادى الاسماعيلى مع نظرائهم فى فيوتشر على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل استعداداً للموسم الجديد.

يخوض فريق الإسماعيلى مساء اليوم الجمعة، ودية جديدة في إطار المباريات الودية التي يخوضها الفريق على استاد الإسماعيلية الرياضى من أجل الاطمئنان على مستوى اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفني من هذه المباراة زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.

ويطير فريق الإسماعيلى بعد هذه المباراة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر هناك، يتخلله 3 مباريات ودية جديدة لتكون البروفة الأخيرة للفريق قبل انطلاق مسابقة الدورى التي يسعى خلالها إيهاب جلال لبداية قوية تمنح الفريق دفعة كبيرة لاستعادة الثقة وإنهاء المسابقة في مركز متقدم.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء.