شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة محمود علاء وأوباما وشلبى فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الجمعة، مشاركة محمود علاء مدافع الأبيض بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة مزق في أربطة الأنكل، وأدى على إثرها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

كما انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية أيضا، وأدى "أوباما" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

فيما شارك مصطفى شلبي جناح الفريق في التدريبات عقب تماثله بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها في السابق بكسر في وجه القدم، وكان اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية فى الأيام القليلة الماضية، تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.