شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يعلن موعد عودة الجزيري.. والزمالك يستعد للكونفيدرالية بوديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد وصول التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق إلى القاهرة، للانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا للفترة المقبلة.

وأكد عبد الواحد في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن الجزيري سيصل إلى القاهرة اليوم الجمعة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدا السبت استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما أعلن عبد الواحد السيد عن طرفي المباراتين الوديتين للأبيض خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، و أكد عبد الواحد السيد أن الفريق سيواجه السكة الحديد في أولى الوديات يوم 7 سبتمبر، على أن يلتقي مع سيراميكا كليوباترا يوم 11 من الشهر الجاري ضمن المعسكر الداخلي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

فيما عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة، فى حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق وجميع أعضاء الجهاز المعاون له.

وقام أوسوريو بتحية اللاعبين وطلب المدير الفنى من الجميع ضرورة التركيز والعمل بكل جدية والاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

كما شهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي التونسي حمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب عودتهم من بلادهم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وشارك الثلاثي حمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي في الفقرة التأهيلية والبدنية على هامش المران بصورة طبيعية.