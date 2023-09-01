شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع بيريرا على إقامة مباريات القمة بحكام مصريين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اسناد مباريات القمة بين الأهلى والزمالك وجميع المواجهات الكبرى فى الموسم الجديد سواء فى الدورى أو كأس مصر إلى حكام مصريين، على أن يتم غلق الباب تماما أمام فكرة استقدام حكام أجانب.

ويترقب اتحاد الكرة خطة التطوير التى سينفذها بيريرا فى الموسم الجديد للنهوض بمستوى الحكام، وأخطرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم لـ"المستوى الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوى الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دورى القسم الثاني".

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.

وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.

من ناحية أخرى ، اقترب الثنائى أحمد الساهر وأحمد الجارحى من التواجد ضمن التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية بقيادة البرتغالى فيتور بيريرا فى الموسم الجديد، حيث سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد خلال الساعات المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة استقالة الثنائى توفيق السيد المسئول عن التعيينات وأيمن دجيش المسئول عن الحكام المساعدين من اللجنة، بينما تواجد الثنائى أحمد الساهر وأحمد الجارحى فى المعسكرات المقامة حاليا استعدادا للموسم الجديد.