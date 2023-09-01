شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدارس أجنبية تتنافس فى تدريب 6 أندية بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أندية الدوري المصري، لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري 2023-2024، حيث تبحث جميع الفرق عن الوصول إلى أفضل المراكز في ترتيب الجدول.

واستقرت أندية الدوري على مدربيها في الموسم الجديد، حيث انطلقت معسكرات الأندية داخل وخارج مصر استعداداً لانطلاقة الايجيبشان ليج، وتمسكت 6 أندية من أصل 18 نادياً بالاعتماد على مدرب أجنبي، وذلك من مدارس تدريبية مختلفة.

1ـ الأهلي

مارسيل كولر "سويسرا"

2ـ الزمالك

خوان كارلوس أوسوريو "كولومبيا"

3ـ بيراميدز

جايمي باتشيكو "البرتغال"

4ـ فيوتشر

ريكاردو فورموسينيو "البرتغال"

5ـ فاركو

برونو روماو "البرتغال"

6ـ البنك الأهلي

بابا فاسيليو "اليونان"