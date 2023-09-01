شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حالة الثلاثى المصاب .. وانضمام دكتور التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" و محمود علاء و مصطفى شلبي للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إن الثلاثي شارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أسامة أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تعافي من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وشارك في جانب من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.

و في نفس الوقت أشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق يواصل البرنامج التأهيلي بشكل ممتاز، للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

من ناحية أخرى بدأ الدكتور عمر عادل طبيب التغذية، مهام عمله مع الفريق الأول ، ويقوم عمر عادل بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، في كافة الأمور الخاصة ببرامج التغذية الخاصة باللاعبين.

و بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الجمعة، فترة الإعداد للموسم الجديد، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.