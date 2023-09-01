شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والأهلي ينعيان سعيد الجدى لاعب الأبيض الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ناديي الزمالك والأهلي بخالص التعازي في وفاة سعيد الجدي لاعب الزمالك الأسبق والذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض. وأعلن الزمالك والأهلي عبر صفحاتهما الرسمية تقديم خالص العزاء لأسرة سعيد الجدي وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. ويعد سعيد الجدي أبرز نجوم الزمالك خلال فترة السبعينيات، وعمل لفترة طويلة مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك قبل تعرضة لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

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