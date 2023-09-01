شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى فى النمسا..محاضرة فنية.. فقرة للتسديدات وتدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى فريق الأهلي مرانه الصباحي الذي أقيم اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بمعسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا ، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية تحدث خلالها عن بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.

وشهد المران، قيام اللاعبين بأداء تدريبات بدنية، تحت قيادة مخطط الأحمال أندرياس أندويا وخصص الجهاز الفني، فقرة أخرى للتدريب بالكرة، بالإضافة لفقرة التسديد من خارج منطقة الجزاء، سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة ، وخضع حراس مرمى الفريق، لمران خاص تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

على صعيد متصل ، ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بـ صلاح محسن مهاجم الفريق في هجوم المارد الأحمر خلال مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة أمام إتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بالسعودية ، حيث يرى المدرب السويسري أن صلاح مكسب كبير للفريق على الصعيد الهجومي ويحتاج لفرصة كاملة من أجل تثبيت اقدامه مع الفريق وقيادة هجومه الموسم المقبل.

وأشاد السويسري مارسيل كولر بمستوى صلاح محسن ، مؤكداً أن اللاعب سيكون له دور مهم في هجوم الأهلي خلال الفترة المقبلة، وتحدث كولر بشكل إيجابي للغاية عن صلاح محسن العائد للفريق من الإعارة بنادي سيراميكا ، وأوضح المدرب السويسري ان المستوى الذي قدمه صلاح محسن في فترة الإعارة كان سبباً في موافقته على عودته للفريق.

وطالب كولر ، صلاح محسن بالاجتهاد في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وأهمها التركيز أمام مرمى المنافس من أجل استغلال الفرص التي تُتاح له حتى يكون مؤهلاً لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل، ويعول كولر بشكل كبير على صلاح محسن كثيراً في قيادة هجوم الأهلي الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين لفريق زد وعدم ضم مهاجم أجنبي للفريق حتى الأن.