شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يتسلح بالوديات فى معسكر العين السخنة استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، خوض مباريات ودية متدرجة المستوى خلال المعسكر الحالي للفريق، والمقام بالعين السخنة، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ويعمل شوقي غريب، على تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق خلال المرحلة الثانية من الاعداد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون اختتم تدريباته والمرحلة الأولى من الاعداد علي ملعبه بالجبل الاخضر الثلاثاء الماضي وذلك قبل التوجه، صباح الأربعاء إلى معسكر العين السخنة .

وتلقى نادي المقاولون العرب خطابات رسمية باستدعاء خمسة لاعبين للانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية المقبلة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ورحب الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة شوقي غريب بانضمام الخماسي للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية ومغادرة معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد.

وتلقى نادي المقاولون اخطارا من اتحاد الكرة المصري لضم الثلاثي محمد سيد سيحا و العربي بدر وأحمد فوزي للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي يوم 4 سبتمبر بالعين السخنة والذي يتخلله مباراتين أمام روسيا يوم 7 و 11 سبتمبر ضمن برنامح اداعداد لاولمبياد باريس 2024.

كما تلقى المقاولون خطابا رسميا من الاتحاد الأوغندي لضم جوزيف أوشايا للانضمام لمنتخب اوغندا في الأجندة الدولية، كما تلقى نادي المقاولون خطابا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لانضمام محمود وادي لمنتخب فلسطين خلال الأجندة الدولية.