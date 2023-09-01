شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح: كريم عرفات إضافة كبيرة والأمور الفنية بيد إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أن الأمور الفنية بكل شيء يخص الإسماعيلى في يد إيهاب جلال المدير الفني ونسعى لتلبية كل مطالبه وفقا للظروف التي يمر بها النادى.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة: "كل الأمور الفنية تكون من قرارات إيهاب جلال ويحكمنا فى أى قرار فنى سواء بتجديد العقود أو استعارة اللاعبين بسقف التعاقدات وموافقة إيهاب جلال وكلنا نهتم بالأمور الإدارية".

وعن كريم عرفات، قال عضو مجلس إدارة الإسماعيلى: "كريم عرفات لاعب مهم جدا وعلى المستوى الشخصى أتمنى وجوده معنا ونحاول استعارته موسم آخر من فيوتشر، وهو لاعب مميز وما زال لديه الكثير لتقديمه".

ودخل مسئولو نادى الإسماعيلى في مفاوضات جادة مع نادى فيوتشر من أجل تمديد إعارة كريم عرفات الظهير الأيمن الذى لعب الموسم الماضى رفقة الدراويش.

واقترب مسئولو الإسماعيلى من حسم مسألة التمديد للاعب لموسم جديد مع الإسماعيلى بناء على طلب من إيهاب جلال الذى يرى أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للدراويش في ظل إيقاف القيد.

ورحب كريم عرفات بمسألة استمراره لموسم آخر رفقة الإسماعيلى، خاصة أن شارك في معظم مباريات الدراويش الموسم الماضى وقدم أداء مميزا جعله أحد اللاعبين البارزين في الفريق والتي طالبت الجماهير باستمراره داخل القلعة الصفراء.