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التوأم حسام وإبراهيم حسن يؤديان مناسك العمرة

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القاهرة - سامية سيد - أدى التوأم الشهير في الكرة المصرية، حسام وإبراهيم حسن، مناسك العمرو بالكعبة المشرفة، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من .

 

واختفى حسام وإبراهيم حسن في الفترة الأخيرة بعد رحيلهما عن تدريب النادي المصري في نهاية الموسم الماضي.

 

حسام وابراهيم (1)
حسام وابراهيم (1)

حسام وابراهيم (2)
حسام وابراهيم (2)

 

حقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة، مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.

 

شارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.

 

وفوجئ الجميع بانتقال التوأم حسن للزمالك فى صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضي، واستمرت أربع سنوات، هى الأفضل فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك فى تلك السنوات الأربعة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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