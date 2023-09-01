شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ينافس 3 مدربين فى استفتاء رابطة الأندية لاختيار أفضل مدرب الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية استفتاء للجماهير لاختيار أفضل مدير فنى في الموسم المنقضي للدوري المصري 2022 – 2023 .

واختارت رابطة الأندية 4 مدربين هم مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، وعلى ماهر المدير الفنى السابق لفيوتشر والحالى للمصرى، وباتشيكو مدرب بيراميدز وزوران مدرب الاتحاد السكندرى السابق.



استفتاء رابطة الأندية لاختيار أفضل مدرب

على صعيد مختلف، استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل نهائى على إقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى والمعتاد من دورين بعد أن كان هناك مقترحا بتغيير نظام الدورى ليقام من دور واحد بسبب كثرة الارتباطات فى الموسم المقبل.

وتدرس رابطة الأندية المحترفة تطبيق الاقتراح الذى تقدم به عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات بإيقاف اللاعبين في المسابقات المحلية بعد الحصول على الانذار الرابع بذلا من الثالث بسبب ازدحام الموسم وحاجة الأندية للاعبيها.

وكشف عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، أنه تقدم باقتراح يقضى بزيادة عدد الإنذارات التى يحصل عليها اللاعبون قبل الإيقاف، ليُصبح الإيقاف بعد 4 إنذارات وليس 3، كما هو الوضع حالياً.

وقال عامر حسين، إن سبب الاقتراح هو حاجة الأندية للاعبيها فى أكثر عدد ممكن من المباريات، نظرا لضغط الموسم ورفع أسماء الخمسة لاعبين مواليد 2001.

وأضاف عامر حسين أن هناك دوريات عديدة حول العالم تصل عدد الإنذارات فيها إلى 5 بطاقات، موضحا أن أول إيقاف للاعب سيكون لمدة مباراة ثم ثاني إيقاف يكون مباراتين وهكذا، مشددا على أن سيتقدم هذا المقترح لتنفيذه في الموسم الجديد.

وفي الموسم الجديد يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.