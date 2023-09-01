بعثة بيراميدز تصلى الجمعة في مدينة بوردور التركية

القاهرة - سامية سيد -

أدت بعثة نادي بيراميدز صلاة الجمعة بأحد المساجد القريبة من مقر معسكر الفريق في مدينة بوردور التركية والتي يقيم بها الفريق معسكر الإعداد.

ويستعد بيراميدز للموسم الجديد في تركيا حيث يستمر المعسكر حتى الخميس المقبل، وخاض الفريق مباراتين وديتين حتى الآن ويخوض مباراتين كذلك خلال الأيام المقبلة.

فى السياق ذاته، يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ثالث مبارياته الودية فى معسكر تركيا مساء السبت، عندما يلتقى مع نظيره ألتينوردو إف كيه التركى على ملعب ماكو ستاديوم، بعدما وصل الفريق التركى إلى مدينة بوردور التى يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد قادما من مدينة إزمير.

المباراة ستقام فى الخامسة والنصف من مساء غد السبت على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية التى تشهد معسكر بيراميدز الإعدادى.

وسبق لبيراميدز تحقيق الفوز فى وديتيه الأولى والثانية على حساب ليماسول القبرصى بنتيجة 8 / 0 ، ثم فارساك أنطاليا بنتيجة 7 / 0.