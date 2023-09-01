هل يشارك أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور فى مباريات الأهلى المقبلة؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لخوض الموسم الجديد وسط تحديات كثيرة على جميع الأصعدة ، المحلية والأفريقية والعالمية ، ويرغب الجهاز الفني في تجهيز جميع لاعبيه لهذه التحديات ومن أبرز هؤلاء اللاعبين ، الثنائي العائد من إصابة طويلة كريم فؤاد وأكرم توفيق وكذلك امام عاشور الوافد الجديد للفريق.

في السطور التالية ، نستعرض أهم المعلومات والتفاصيل الخاصة بموقف الثلاثي السابق من المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.

س:ماذا عن إصابات الثلاثي ، كريم وأكرم وأمام؟

ج: الإصابة كانت طويلة للثلاثي ، في أكرم توفيق وكريم فؤاد عانى من إصابة الرباط الصليبي منذ شهر فبراير الماضي أما عاشور فكان يعاني من اصابة قوية في العضلة الخلفية تعرض لها خلال ابريل الماضي مع ناديه السابق ميتيلاند الدنماركي.

س: ماذا عن موقف هذا الثلاثي من برنامج التأهيل في الأهلي؟

ج: الدكتور تامر أبو العينين طبيب الأهلي قال أن الثلاثي خضع لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي طمأنه على حالة اللاعبين، وعلى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة وأضاف طبيب الأهلي أنه تواصل مع كريستيان فينك، وتم عقد جلسة مطولة بينهما عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب، وتأكد أن الثلاثي تعافى تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها.

س: هل أصبح الثلاثي جاهز للتدريبات مع الأهلي؟

ج: حسب تصريحات طبيب الأهلي ، فقد أصبح الثلاثي جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

س:هل عاد عاشور وأكرم وكريم لمعسكر الأهلي مرة أخرى؟

ج: نعم ، فقد أعلن النادي الأهلي عودة ثلاثي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور،لمعسكر الفريق في النمسا بعد الخضوع لفحوصات طبية لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.

س: ماذا عن موقف كولر من الثلاثي؟

ج: يرغب المدير الفني للأهلي في الاستفادة من جهود الثلاثي في الموسم الجديد الذي يستهله الأحمر بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في السوبر الافريقي بالسعودية وستُحدد الأيام المقبلة موقف الثلاثي من مباريات الأهلي في إنطلاقة الموسم الجديد.